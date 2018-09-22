Su Kesintisi 14 Mart 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 14 Mart 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 14 Mart Ankara Su Kesintisi!
İşte 14 Mart 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
14 Mart 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ETİMESGUT SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 14.03.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 14.03.2021 14:00:00
Detay: Detay: ETİMESUT BAHÇEKAPI MAH. SANAYİ BULVARI ÜZERİ KÖPRÜLÜ KAVŞAK ÇALIŞMASINDA Q200'LÜK DUKTİL BORU ARIZASI NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: BAHÇEKAPI MAH GENELİ, HAVA VE JANDARMA LOJMANLARI
ETİMESGUT SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 15.03.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 15.03.2021 15:00:00
Detay: Etimesgut İlçesi Bağlıca Mahallesi Hacı Kadir Bey Caddesi ile Sümer Sokak kesişimin de Q350 mm Duktil hattan Q100 mm Duktil hatta deplase çalışması yapılması sebebi ile su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Mermer oğlu Caddesi, Enerji caddesi ve Bağlıca Köy arasında kalan Muhtelif sokaklar.
KEÇİÖREN SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 13.03.2021 18:15:00
Tamir Tarihi: 14.03.2021 12:00:00
Detay: ŞENYUVA MAHALLESİ DEFNE CADDESİ İÇERİSİNDE Q350 LİK ŞEBEKE HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: ŞENYUVA MAHALLESİ VE ALTINDAĞ BARAJ MAHLLESİ CİVARI
ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 13.03.2021 18:00:00
Tamir Tarihi: 14.03.2021 12:00:00
Detay: Altındağ / Baraj Mahallesi Defne Caddesi içindeki içme suyu şebeke hattı arızadan kaynaklı su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: Baraj Mahallesi
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