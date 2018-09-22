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Su Kesintisi 14 Mayıs 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 14 Mayıs 2020 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 14 Mayıs Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 14 Mayıs 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 14 Mayıs 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 14 Mayıs Ankara Su Kesintisi!

İşte 14 Mayıs 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

14 Mayıs 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

PURSAKLAR PLANLI SU KESİNTİSİ

 

Arıza Tarihi: 14.05.2020 10:00:00
Tamir Tarihi: 14.05.2020 11:00:00
Detay: Pursaklar ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Kılavuz Sokak içerisinde meydana gelen 160'lık PVC boru içme suyu şebeke hattı arızasından dolayı su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Mimar Sinan Mahallesi, Kılavuz Sokak ve civarı

 

ALTINDAĞ PLANLI SU KESİNTİSİ

 

Arıza Tarihi: 14.05.2020 09:40:00
Tamir Tarihi: 14.05.2020 12:00:00
Detay: Altındağ ilçesi, Güneşevler mahallesi Tomurcuk sokak ile 818 sokak köşesindeki içme suyu şebeke borusundaki arızadan dolayı su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Güneşevler mahallesi bir kısmı ,Yıldıztepe mahallesinin bir kısmı

 

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