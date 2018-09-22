Su Kesintisi 14 Nisan 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 14 Nisan 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 14 Nisan Ankara Su Kesintisi!
İşte 14 Nisan 2020 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
14 Nisan 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
PURSAKLAR PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 14.04.2020 00:30:00
Tamir Tarihi: 14.04.2020 10:00:00
Detay: Pursaklar ilçesi Mimar Sinan mahallesi Karaca caddesi içerisinde oluşan içme suyu Şebeke hattı arızasından dolayı Su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: MİMAR SİNAN MAH BİR KISMI
POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 14.04.2020 08:15:00
Tamir Tarihi: 14.04.2020 11:00:00
Detay: POLATLI İLÇESİ ZAFER MAHALLESİ TURAN CADDESİNDE DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAŞANMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: YENİ MAHALLE BİR BÖLÜMÜ, ZAFER MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ, KURTULUŞ MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ.
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