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Su Kesintisi 14 Nisan 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 14 Nisan 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 14 Nisan Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 14 Nisan 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 14 Nisan 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 14 Nisan Ankara Su Kesintisi!

İşte 14 Nisan 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

14 Nisan 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 14.04.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 14.04.2021 11:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: ARIZA ONARIM TARİHİ: 14.04.2021 09:00 ARIZA BİTTİŞ TARİHİ: 14.04.2021 11:00 ARIZA DETAY: Polatlı İlçesi : Şehitlik Mahallesi Çamlıca Caddesi Üzerinde Oluşan Su Şebeke Hattındaki Arızadan Dolayı SU Kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı ) Özür Dileriz. ETKİLENEN YERLER: Şehitlik Mahallesi Bir Kısmı
Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesi Bir Kısmı

 

PURSAKLAR SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 14.04.2021 09:15:00
Tamir Tarihi: 14.04.2021 12:00:00
Detay: Pursaklar ilçesi, Mimar sinan Mahallesi Ziya Ülhak caddesi içinde meydana gelen 160’lık pvc içmesuyu şebeke hattı arızası nedeniyle kesinti yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Mimar Sinan mahallesi Şenkal sokak Kılavuz sokak Şehit Salim Akgül caddesi bir kısmı etkilenecektir.

 

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