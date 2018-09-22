Su Kesintisi 14 Ocak 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 14 Ocak 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 14 Ocak Ankara Su Kesintisi!
İşte 14 Ocak 2021 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
14 Ocak 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
POLATLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 13.01.2021 23:30:00
Tamir Tarihi: 14.01.2021 10:00:00
Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ:14.01.2021 08:00 ARIZA BİTİŞ TARİHİ :14.01.2021 10:00 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ : FATİH MAHALLESİ NASRETTİN HOCA BULVARI ÜZERİNDE 100'LÜK ASBEST BORUSUNDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR ETKİLENECEK YERLER: FATİH MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
Etkilenen Yerler: ETKİLENECEK YERLER: FATİH MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 14.01.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 14.01.2021 18:00:00
Detay: Baraj mahallesi .Baraj caddesi içerisindeki yenileme ve tadilat çalışmasından dolayı su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Baraj mahallesi .Baraj cacesi.
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