Su Kesintisi 14 Şubat 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 14 Şubat 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 14 Şubat Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 14 Şubat 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 14 Şubat Ankara Su Kesintisi!

İşte 14 Şubat 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

14 Şubat 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 14.02.2021 09:30:00

Tamir Tarihi: 14.02.2021 14:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ BALLIK PINAR MAHALLESİ BALLIK PINAR CADDDESİNDE Q110 LUK PVC HATTAKİ ARIZA NEDENİYLE 09:30 İLE 14:00 SAATLERİ ARASINDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. ETKİLENEN YERLER BALLIK PINAR MAHALLESİ

Etkilenen Yerler: BALLIK PINAR MAHALLESİ

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 14.02.2021 09:00:00

Tamir Tarihi: 14.02.2021 12:00:00

Detay: BEYPAZARI İLÇESİ BEYTEPE MAHALLESİ DEMİRCİLER SOKAK TA OLUŞAN DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ BEYTEPE MAHALLESİ ZAFER MAHALLESİNİN BİR KISMI

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 13.02.2021 21:00:00

Tamir Tarihi: 14.02.2021 15:00:00

Detay: “Çankaya, Mamak ve Elmadağ İlçe Merkezleri ve Mahalleleri İçme suyu Şebeke Hatları ve Diğer İmalatlar Yapım İşi” kapsamında Erdem Caddesinde, 325. Sokakta ve Münzeviler Kavşakta içme suyu İletim hattı çalışmasına istinaden Ø500 mm ductil iletim hattının mevcut hatta, depo ve pompa istasyonuna bağlantı imalatlarının yapılacağından dolayı 13.02.2021 Cumartesi günü saat 21:00 ve 14.02.2021 Pazar günü 15:00 arası planlı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Fakülteler, Cebeci, Ön cebeci, Dilekler, Çamlıtepe, Arka Topraklık, Topraklık, 50. Yıl, Ertuğrul Gazi Mahalleleri ve civarı

MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 13.02.2021 21:00:00

Tamir Tarihi: 14.02.2021 15:00:00

Detay: Mamak ilçesi Aşık Veysel mahallesi 325 sokak ile 326 sokak köşesi ile Balkiraz mahallesi Tıp fakültesi caddesi ile Gaziler cadde köşesinde su inşaat daire başkanlığı tarafından yapımı devam eden Q500 mm duktil iletim hattının mevcut hatta depo ve pompa istasyonuna bağlantı imalatı yapılacaktır. Bu nedenle bahsi konu bağlantının

Etkilenen Yerler: Akdere. Abidinpaşa. Balkiraz. Kazım Orbay. Kutlu. Peyami safa. Mehtap. Kartaltepe. Şafaktepe. Saimekadın. Demirlibahçe. General Zeki Dogan mahallerine su verilemeyecektir.

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 14.02.2021 09:45:00

Tamir Tarihi: 14.02.2021 16:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ HACI HASAN MAHALLESİ HAYMANA YOLU ÜZERİNDE BULUNAN Q280 LİK HATTAKİ ARIZA NEDENİYLE 09:45 İLE 16:00 SAATLERİ ARASINDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. ETKİLENEN YERLER MOGAN SEVGİ ÇİÇEĞİ SİTESİ,ÇALI KUŞU SİTESİ,YAVRUCUK MAHALLESİ

Etkilenen Yerler: YAVRUCUK MAHALLESİ MOGAN SEVGİ ÇİÇEĞİ SİTESİ ÇALI KUŞU SİTESİ

NALLIHAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 14.02.2021 08:30:00

Tamir Tarihi: 14.02.2021 12:00:00

Detay: YAZI MAHALLESİ EMİRTOZ CADDESİNDEKİ DEPOYA GİDEN ANA İLETİM HATTININ PATLAMASI SONUCU GEÇİCİ OLARAK SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.

Etkilenen Yerler: YAZI MAH, ATATÜRK MAH, ALİAĞA MAH

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