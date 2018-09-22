Su Kesintisi 14 Temmuz 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 14 Temmuz 2020 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 14 Temmuz Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 14 Temmuz 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 14 Temmuz Ankara Su Kesintisi!

İşte 14 Temmuz 2020 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

14 Temmuz 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 14.07.2020 11:00:00

Tamir Tarihi: 14.07.2020 15:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ ARIZA BAŞLAGIÇ TARİH : 14.07.2020 :11:00 ARIZA BİTİŞ TARİHİ: 14.07.2020 :15:00 DETAY: : Polatlı ilçesi şehitlik Mahallesi çamlıca caddesi üzerinde bulunan dağıtım şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. EKİLENEN MAHALLE: şehitlik mahallesi bir kısmı

Etkilenen Yerler: ŞEHİTLİK MAHALLESİ BİR KISMI

ETİMESGUT PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 14.07.2020 01:00:00

Tamir Tarihi: 15.07.2020 01:00:00

Detay: Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Etimesgut İlçesi Türk Kızılay'ı caddesi içinde devam etmekte olan köprülü kavşak çalışmaları nedeni ile içme suyu şebeke ana boruları olan Ø1200 ve Ø800 çelik boruların deplase çalışması yapılabilmesi için, Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle İlçe sınırları içinde belirtilen Mahallelerde su kesintisi yapılacaktır Belirtilen çalışmadan kaynaklı su kesintisi 14/07/2020 Salı günü saat 01:00 (Pazartesiyi Salıya bağlayan gece) ile 15/07/2020 Çarşamba günü 01:00 saatleri (Salıyı Çarşambaya bağlayan gece) arasında yaklaşık 24 saat olarak öngörülmektedir, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: 30 AĞUSTOS MAHALLESİ AHİ MESUT MAHALLESİ ALSANCAK MAHALLESİ ATAKENT MAHALLESİ AYYILDIZ MAHALLESİ BAHÇEKAPI MAHALLESİ ELVAN MAHALLESİ [ERLER MAHALLESİ CAVİT EROL KIŞLASI HAVA LOJMANLARI KARA LOJMANLARI ZIRHLI BİRLİKLER] ETİLER MAHALLESi ŞEKER MAHALLESİ ŞEHİT OSMANAVCI MAHALLESİ ALTAY MAHALLESİ ERYAMAN MAHALLESİ TUNAHAN MAHALLESİ GÜZELKENT MAHALLESİ İSTASYON MAHALLESİ KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ OĞUZLAR MAHALLESİ PİYADE MAHALLESİ SÜVARİ MAHALLESİ TOPÇU MAHALLESİ

SİNCAN PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 14.07.2020 01:00:00

Tamir Tarihi: 15.07.2020 01:00:00

Detay: Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Etimesgut İlçesi Türk Kızılay'ı caddesi içinde devam etmekte olan köprülü kavşak çalışmaları nedeni ile içme suyu şebeke ana boruları olan Ø1200 ve Ø800 çelik boruların deplase çalışması yapılabilmesi için, Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle İlçe sınırları içinde belirtilen Mahallelerde su kesintisi yapılacaktır Belirtilen çalışmadan kaynaklı su kesintisi 14/07/2020 Salı günü saat 01:00 (Pazartesiyi Salıya bağlayan gece) ile 15/07/2020 Çarşamba günü 01:00 saatleri (Salıyı Çarşambaya bağlayan gece) arasında yaklaşık 24 saat olarak öngörülmektedir, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: MARAŞAL ÇAKMAK MAHALLESİ - ATATÜRK MAHALLESİ - ANDİÇEN MAHALLESİ -SELÇUKLU MAHALLESİ - MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ- MENDERES MAHALLESİ - 29 EKİM MAHALLESİ- ÇOĞLU MAHALLESİ- ADALET MAHALLESİ- FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ -TÖREKENT MAHALLESİ - MEVLANA MAHALLESİ

YENİMAHALLE PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 14.07.2020 01:00:00

Tamir Tarihi: 15.07.2020 01:00:00

Detay: Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Etimesgut İlçesi Türk Kızılay'ı caddesi içinde devam etmekte olan köprülü kavşak çalışmaları nedeni ile içme suyu şebeke ana boruları olan Ø1200 ve Ø800 çelik boruların deplase çalışması yapılabilmesi için, Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle İlçe sınırları içinde belirtilen Mahallelerde su kesintisi yapılacaktır Belirtilen çalışmadan kaynaklı su kesintisi 14/07/2020 Salı günü saat 01:00 (Pazartesiyi Salıya bağlayan gece) ile 15/07/2020 Çarşamba günü 01:00 saatleri (Salıyı Çarşambaya bağlayan gece) arasında yaklaşık 24 saat olarak öngörülmektedir, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: BATI SİTESİ MAHALLESİ ERGAZİ MAHALLESİ GERSAN SANAYİ SİTESİ YENİ BATI MAHALLESİ

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