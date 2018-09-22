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Su Kesintisi 14 Temmuz 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 14 Temmuz 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 14 Temmuz Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 14 Temmuz 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 14 Temmuz 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 14 Temmuz Ankara Su Kesintisi!

İşte  14 Temmuz 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

14 Temmuz 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

Ayaş

 

Arıza Tarihi: 14.07.2021 09:10:00
Tamir Tarihi: 14.07.2021 15:00:00
Detay: Gökler mahallesi Elektrik arızası nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.
Etkilenen Yerler: Ayaş Gökler mahallesi kümeevleri

Elmadağ

 

Arıza Tarihi: 14.07.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 14.07.2021 14:00:00
Detay: Elmadağ İlçesi İsmetpasa mahallesi Pürlüdede sokakta 110 luk asbest borudaki arızadan dolayı 14.07.2021 tarihinde saat 09.30 ile 14.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır
Etkilenen Yerler: Yenice mah İsmetpasa mah ve Yenipınar mah

Nallıhan

 

Arıza Tarihi: 14.07.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 14.07.2021 17:00:00
Detay: Nallıhan İlçesi Fatih Mahallesi Fehmi Eren Bulvarında devam etmekte olan Atık su Şebeke Hattı yenileme çalışmaları esnasında içme suyu 75.mm P V C Dağıtım şebeke hattının zarar görmesi nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Fatih Mahallesi.

Çankaya

 

Arıza Tarihi: 14.07.2021 10:00:00
Tamir Tarihi: 14.07.2021 14:00:00
Detay: Çankaya İlçesi Oran Mahallesi Diplomatlar Sitesi içerisinde Ø300, Ø200 ve Ø100'lük yeni döşenen ductil boruların imalat çalışması tamamlanmış olup S11 hattı branşman çalışması yapılacağından dolayı su kesintisi yaşanacaktır.
Etkilenen Yerler: Keklik Pınarı Mahallesi Üst Kotları, Oran Şehri Mahallesi ve civarı

 

 

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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü
Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKİ

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3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

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