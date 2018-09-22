Su Kesintisi 15 Agustos 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 15 Ağustos 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 15 Ağustos Ankara Su Kesintisi!
İşte 15 Ağustos 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
15 Ağustos 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
Yenimahalle
Arıza Tarihi: 14.08.2021 14:30:00
Tamir Tarihi: 15.08.2021 17:00:00
Detay: Yenimahalle Ostim Osb 1148 sok içi sitesi pe100_ø110 içme suyu dagitim hatti yenileme çalişmasi nedeniyle su kesintisi yapilmaktadir.
Etkilenen Yerler: Ostim Osb Ay-yıldız san sitesi 1147 ve 1148 sok
Çubuk
Arıza Tarihi: 15.08.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 15.08.2021 12:00:00
Detay: sünlü mah 110 pvc boru hasarı
Etkilenen Yerler: SÜNLÜ MAH. GÜLHANE SOKAK VE BAĞLI SOKAKLAR
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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü
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