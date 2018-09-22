Su Kesintisi 15 Agustos 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 15 Ağustos 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 15 Ağustos Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?