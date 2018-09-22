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Su Kesintisi 15 Aralık 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 15 Aralık 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 15 Aralık Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 15 Aralık 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 15 Aralık 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 15 Aralık Ankara Su Kesintisi!

İşte 15 Aralık 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

15 Aralık 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

HAYMANA

Arıza Tarihi: 14.12.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 15.12.2021 03:00:00
Detay: HAYMANA İLÇE MERKEZİNDE YENİ YAPILAN DEPOLARA SU İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞININ UHDESİNDE BULUNAN FİRMANIN BAĞLANTI ÇALIŞMASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ MEYDANA GELMEKTEDİR. VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: MEDRESE MAHALLESİ, ÇALDAĞ MAHALLESİ, YENİ MAHALLESİ, KAYABAŞI MAHALLESİ, SEYRAN MAHALLESİ

KEÇİÖREN

Arıza Tarihi: 15.12.2021 10:00:00
Tamir Tarihi: 15.12.2021 16:00:00
Detay: KEÇİÖREN İLÇESİ AYVALI MAHALLESİNDE N4 ZONUNDA DMA ÇALISMASI KAPSAMINDA (0) SIFIR BASINÇ TESTİ YAPILACAGINDAN DOLAYI 10:00-16:00 ARASI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: SEVAL CADDESİ- AYVALI CADDESİ- SÜLEYMANİYE CADDESİ ARASINDA KALAN KISIMLAR

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