Su Kesintisi 15 Aralık 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 15 Aralık 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 15 Aralık Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?