Su Kesintisi 15 Ekim 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 15 Ekim 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 15 Ekim Ankara Su Kesintisi!
İşte 15 Ekim 2020 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
15 Ekim 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 11.10.2020 23:00:00
Tamir Tarihi: 15.10.2020 23:00:00
Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ:11.10.2020 23:00 ARIZA BİTİŞ TARİHİ :15.10.2020 23:00 DETAY: PLANLI SU KESİNTİSİ : POLATLI YA SU TEMİN EDEN YÜZÜKBAŞI ANA İLETİM HATTINDA SIK,SIK ARIZALAR OLUŞMASINDAN DOLAYI REHABİLİTASYON ÇALIŞMALARI YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: ETKİLENECEK YERLER: ŞENTEPE MAH.ESENTEPE MAH.GÜLVEREN MAH.İSTİKLAL MAH.YENİ MAH.CUMHURİYET MAH.ZAFER MAH.KURTULUŞ MAH.FATİH MAHALLESİ.GAZİ MAH.ŞEHİTLİK MAH.ÇAMLICA MAH.MEHMETAKİF MAH.KARAPINAR MAH.BASRI MAH.KARACAAHMET MAH.KIRANHARMAN MAH.SAZLAR MAH.GENÇALİ MAH.ÖMERLER MAH.BEYLİKKÖPRÜ MAH.KARAİLYAS MAH.İĞCİLER MAH.ESKİPOLATLI MAH.KARAHAMZALI MAH.GÜMÜŞYAKA MAH.KOCAHACILI MAHALLELERİNİN TAMAMI
MAMAK PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 15.10.2020 22:00:00
Tamir Tarihi: 16.10.2020 06:00:00
Detay: Planlı Su Kesintisi:Tuzluçayır Mahallesi Natoyolu Caddesi içerisideki mevcut Q500 mm çapındaki çelik borunun eski ve ekonomik ömrünü tamamlamış olması nedeniyle sık sık arıza meydana geldiğinden vatandaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesi için mevcut Q500 mm'lik çelik borunun sıkıntılı olan bölümünün Q500 mm çapında L=6,90 mt imalat yapılarak Q1000 mm çapındaki mevcut içme suyu hattına aktarılması amacıyla 15.10.2020 tarihinde 22.00 ile 16.10.2020 tarihinde saat 06.00 saatleri arasında su kesintisine ihtiyaç duyulmaktadır.
Etkilenen Yerler: -Peyami Sefa Mh. -Aşık Veysel Mh. -Kartaltepe Mh. Üst kotları, -Tuzluçayır Mh. -Kutlu Mh. -Akdere Mh. -General Zeki Doğan Mh. -Şahintepe Mh. -Şirintepe Mh. -Boğaziçi Mh. Üst kotları, -Fahri Korutürk Mh. Üst Kotları, -Cengizhan Mh. -Ege Mh. -Mutlu Mh. Üst kotları, -Duralialiç Mh Üst kotları, -Akşemsettin Mh. Üst kotları, -Zirvekent Mh. -Yakup Abdal Mh. -Misket Mh. Üst kotları, -Çağlayan Mh. Üst kotları.
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