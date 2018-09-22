Su Kesintisi 15 Eylül 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 15 Eylül 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 15 Eylül Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 15 Eylül 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 15 Eylül Ankara Su Kesintisi!

İşte 15 Eylül 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

15 Eylül 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

Altındağ

Arıza Tarihi: 15.09.2021 23:00:00

Tamir Tarihi: 16.09.2021 23:00:00

Detay: PLANLI SU KESİNTİSİ---Tesisler daire başkanlığı tarafından yürütülmekte olan Altındağ ile Mamak ilçelerini beslemekte olan P10-P11.ile Hüseyingazi terfi istasyonlarında Elektrik ve Mekanik işlerinde Kapasite artırımı yapılacaktır. Söz konusu işlerin Elektrik ve Mekanik işleri Şube Müdürlüğü ekiplerince ve Uhdesinde çalışan firma tarafından yapılacaktır. 15.09.2021 Çarşamba günü saat 23.00 da başlayıp 16.09.2021 Perşembe günü saat 23.00 da bitirilmesi ön görülmektedir. Belirtilen gün ve saatler arasında su kesintisi yaşanacaktır.

Etkilenen Yerler: Doğantepe Mahallesi, Battalgazi Mahallesi,Başpınar Mahallesi,Feridun Çelik Mahallesi,Beşikkaya Mahallesi,Karapürçek Mahallesi,Kavaklı Mahallesi,Tatlar Mahallesi,Solfasol Mahallesi

Polatlı

Arıza Tarihi: 15.09.2021 08:15:00

Tamir Tarihi: 15.09.2021 12:00:00

Detay: POLATLI İLÇESİ FATİH MAHALLESİ ZEMZEM SOKAKTA DAĞITICI FİRMA TARAFINDAN ŞEBEKE HATTIMIZA VERDİĞİ ZARARDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR.

Etkilenen Yerler: ŞEHİTLİK MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ- FATİH MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ

Kızılcahamam

Arıza Tarihi: 14.09.2021 00:00:00

Tamir Tarihi: 14.09.2021 23:00:00

Detay: İçme suyu şebeke hattı deplase çalışması yapılacağından 14.09.2021 saat 23.00 den 15.09.2021 saat 10 00 kadar su kesintisi

Etkilenen Yerler: Akçay mahallesi, İsmetpaşa mahallesi ve Karşıyaka mahallesi geneli Yenice mahallesi Kazım Karabekir caddesi ve Deliimam caddesinde su kesintisi

Arıza Tarihi: 14.09.2021 00:00:00

Tamir Tarihi: 15.09.2021 10:00:00

Detay: İçme suyu şebeke hattı deplase çalışması yapılacağından 14.09.2021 saat 23.00 den 15.09.2021 saat 10 00 kadar su kesintisi

Etkilenen Yerler: Akçay mahallesi, İsmetpaşa mahallesi ve Karşıyaka mahallesi geneli Yenice mahallesi Kazım Karabekir caddesi ve Deliimam caddesinde su kesintisi

Mamak

Arıza Tarihi: 15.09.2021 23:00:00

Tamir Tarihi: 16.09.2021 23:00:00

Detay: Planlı Su Kesintisi ---Tesisler daire başkanlığı tarafından yürütülmekte olan Altındağ ile Mamak ilçelerini beslemekte olan P10.P11.ile Hüseyingazi terfi istasyonlarında Elektrik ve Mekanik işlerinde Kapasite artırımı yapılacaktır. Söz konusu işlerin Elektrik ve Mekanik işleri Şube Müdürlüğü ekiplerince ve Uhdesinde çalışan firma tarafından yapılacaktır. 15.09.2021 Çarşamba günü saat 23.00 da başlayıp 16.09.2021 Perşembe günü saat 23.00 da bitirilmesi ön görülmektedir. Belirtilen gün ve saatler arasında su kesintisi yaşanacaktır.

Etkilenen Yerler: Bostancık. Ekin.Başak.Karaağaç. Derbent. Araplar.Dostlar.Tepecik.Köstence. mahallelerin tamamı ile Altıağaç. Hüseyingazi. Harman.Büyük kayaş.Ortaköy. Gökçeyurt mahallelerin üst kotları

Ayaş

Arıza Tarihi: 15.09.2021 09:35:00

Tamir Tarihi: 15.09.2021 15:00:00

Detay: Ayaş Başayaş mahallesinde elektrik arızası nedeni ile Su kesintisi uygulacaktır.

Etkilenen Yerler: Başayaş, Başbereket, Bayram, Gökçebağ mahallleri

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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).

Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü

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