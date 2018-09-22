Su Kesintisi 15 Haziran 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 15 Haziran 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 15 Haziran Ankara Su Kesintisi!
İşte 15 Haziran 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
15 Haziran 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
MAMAK PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 15.06.2021 07:30:00
Tamir Tarihi: 15.06.2021 14:30:00
Detay: Mamak ilçesi Balkiraz mahallesi Gaziler caddesi içinde Q400 lük Vana arızasından arızasından dolayı 15.06.2021 Salı günü su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: Demirlibahçe. Şafaktepe mahallerin üst kotları
YENİMAHALLE PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 14.06.2021 14:50:00
Tamir Tarihi: 14.06.2021 17:00:00
Detay: Yenimahalle Ostim osb örnek san sitesi 1257 sok içi pe100_ø110 içme suyu dağıtım hattında oluşan ariza çalışması nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Ostim osb örnek sanayi sitesi
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