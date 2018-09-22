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Su Kesintisi 15 Kasım 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 15 Kasım 2020 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 15 Kasım Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 15 Kasım 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 15 Kasım 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 15 Kasım Ankara Su Kesintisi!

İşte 15 Kasım 2020 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

15 Kasım 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 15.11.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 15.11.2020 12:00:00
Detay: Detay: BEYPAZARI HACIKARA MAHALLESİ GÜNEŞ SOKAK DA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBI ILE SU KESİNTİSİ YAPILICAKTIR
Etkilenen Yerler: Etkilenen Yerler: BEYPAZARI HACIKARA MAHALLESİ Bİ KISMI

 

NALLIHAN PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 14.11.2020 13:55:00
Tamir Tarihi: 15.11.2020 17:00:00
Detay: NALLIHAN İLÇESİ KURUCA MAHALLESİNDE İÇME SUYU MOTOR(POMPA)ARIZASI NEDENİ İLE SU VERİLEMEMEKTEDİR.
Etkilenen Yerler: KURUCA MAHALLESİ

 

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