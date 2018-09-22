Su Kesintisi 15 Kasım 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 15 Kasım 2021 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 15 Kasım Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 15 Kasım 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 15 Kasım Ankara Su Kesintisi!

İşte 15 Kasım 2021 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

15 Kasım 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

MAMAK

Arıza Tarihi: 14.11.2021 23:10:00

Tamir Tarihi: 15.11.2021 10:00:00

Detay: Mamak ilçesi Kutludüğün mahallesi Kağnıderesi caddesi içinde ani olarak oluşan Q110 luk pvc boru arızadan dolayı 15.11.2021 Pazartesi günü saat 10.00 a kadar su kesintisi yapılmıştır

Etkilenen Yerler: Kutludüğün mahallesi'nin üst kotları

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 15.11.2021 09:30:00

Tamir Tarihi: 15.11.2021 12:00:00

Detay: Etimesgut ilçesi Bağlıca mah 2272 cadde içerisinde meydana gelen Q 200,lük şebeke arızasından kaynaklı plansız su kesintisi yapılmıştır

Etkilenen Yerler: Kepir caddesi-Değirmenci caddesi-Rizeli caddesi-2272 cadde ve civari

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 15.11.2021 09:30:00

Tamir Tarihi: 15.11.2021 12:00:00

Detay: ALTINDAĞ BÖLGE PLANSIZ SU KESİNTİSİ Gültepe mahallesi babür caddesi 101 numaradaki içme suyu şebeke borusundan yeni yapılan okul bağlantı yapılmasından dolayı (Q 200 Duktil boru) Saat:09:30 ile 12:00 Arası su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Gültepe mahallesinin bir kısmı

KEÇİÖREN

Arıza Tarihi: 15.11.2021 10:00:00

Tamir Tarihi: 15.11.2021 13:00:00

Detay: Keçiören ilçesi, Karşıyaka mahallesi kösrelik caddesi içinde ana su şebeke hattı vanasında oluşan araza nedeniyle Q350 lik hatta su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Karşıyaka mahallesi Kesinti süresi: 13:00'a kadar

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