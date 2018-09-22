Su Kesintisi 15 Mart 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 15 Mart 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 15 Mart Ankara Su Kesintisi!
İşte 15 Mart 2020 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
15 Mart 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 15.03.2020 10:15:00
Tamir Tarihi: 15.03.2020 16:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ İVEDİK O.S.B MAHALLESİ 2264 CD İLE 1465 KÖŞE Ø100 ÇELİK BORU TAPALAMADAN DOLAYI SULAR KESİLMİŞTİR
Etkilenen Yerler: İVEDİK ORGANİZE SANAYİ BÖLGE VE CİVARININ
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