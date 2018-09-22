Su Kesintisi 15 Mart 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 15 Mart 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 15 Mart Ankara Su Kesintisi!
İşte 15 Mart 2021 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
15 Mart 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ETİMESGUT SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 15.03.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 15.03.2021 15:00:00
Detay: Etimesgut İlçesi Bağlıca Mahallesi Hacı Kadir Bey Caddesi ile Sümer Sokak kesişimin de Q350 mm Duktil hattan Q100 mm Duktil hatta deplase çalışması yapılması sebebi ile su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Mermer oğlu Caddesi, Enerji caddesi ve Bağlıca Köy arasında kalan Muhtelif sokaklar.
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