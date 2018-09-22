Su Kesintisi 15 Mayıs 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 15 Mayıs 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 15 Mayıs Ankara Su Kesintisi!
İşte 15 Mayıs 2020 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
15 Mayıs 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
KALECİK PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 14.05.2020 15:40:00
Tamir Tarihi: 15.05.2020 17:00:00
Detay: Kalecik Arkbörk - Güzelyurt mahallesi depo manevra odası şebeke çıkış 125 çap flanşı kaçırıyor. Depo yeni Kesin kabul yapılmadı Arges mühendisliğe bilgi verildi. Gelip yapacaklar acil olduğu bilgisi verildi. Mahalle çoğunluğu su alamıyor.
Etkilenen Yerler: Güzelyurt Mahalle geneli
YENİMAHALLE PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 15.05.2020 09:40:00
Tamir Tarihi: 15.05.2020 11:40:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ MEHMET AKİF ERSOY MAH. 326 CAD. İÇERİSİNDEKİ ŞEBEKE ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: MEHMET AKİF MAH. 326 CAD.
YENİMAHALLE PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 14.05.2020 14:00:00
Tamir Tarihi: 15.05.2020 15:00:00
Detay: Yenimahalle ilçesi Yuva mahallesi su deposu tesisinde pompa arızasi nedeniyle su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: Yuva mah.VE MERMERCİLER SİTESİ
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