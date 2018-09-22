Su Kesintisi 15 Nisan 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 15 Nisan 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 15 Nisan Ankara Su Kesintisi!
İşte 15 Nisan 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
15 Nisan 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 15.04.2020 08:55:00
Tamir Tarihi: 15.04.2020 11:30:00
Detay: POLATLI FATİH MAHALLAESİ ATİLLA CADDESİ ÜZERİNDE DAĞITIM ŞEBEKESİ ÜZERİNDE OLUŞAN SU ARIZA NEDENİYLE KESİNTİ UYGULANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: FATİH MAHALLESİ BİR KISMI
İLGİLİ HABERLER
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.