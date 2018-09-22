  • BIST 98.550
  • Altın 377,320
  • Dolar 6,8335
  • Euro 7,4919
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 9 °C
»

Su Kesintisi 15 Nisan 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 15 Nisan 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 15 Nisan Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 15 Nisan 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 15 Nisan 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 15 Nisan Ankara Su Kesintisi!

İşte 15 Nisan 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

15 Nisan 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 15.04.2020 08:55:00
Tamir Tarihi: 15.04.2020 11:30:00
Detay: POLATLI FATİH MAHALLAESİ ATİLLA CADDESİ ÜZERİNDE DAĞITIM ŞEBEKESİ ÜZERİNDE OLUŞAN SU ARIZA NEDENİYLE KESİNTİ UYGULANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: FATİH MAHALLESİ BİR KISMI

 

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

Ankara Baraj Doluluk OranlarÄ± ve Su Seviyesi - ASKÄ° 11 Ocak 2019

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 7
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Mustafa Kutlu Ve Kitapları Bize Neyi Anlatır?14 Nisan 2020 Salı 20:10
  • Filyasyon nedir? Filyasyon ne anlama geliyor?14 Nisan 2020 Salı 20:05
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?14 Nisan 2020 Salı 19:55
  • Kod gelmeden eczaneye gelmeyin14 Nisan 2020 Salı 16:35
  • İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a Çankırılı hemşerilerinden şifa hediyesi14 Nisan 2020 Salı 16:09
  • Kapıya kadar hizmet14 Nisan 2020 Salı 14:27
  • Karantinada nasıl beslenmeliyiz?14 Nisan 2020 Salı 14:13
  • Hırsızı kendi elinizle çağırmayın14 Nisan 2020 Salı 14:05
  • Sokaklar doğaya kaldı14 Nisan 2020 Salı 12:06
  • Şeamet tellallığı ne demek? Şeamet ’in kelime anlamı ne?14 Nisan 2020 Salı 10:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti