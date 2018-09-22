Su Kesintisi 15 Nisan 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 15 Nisan 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 15 Nisan Ankara Su Kesintisi!
İşte 15 Nisan 2021 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
15 Nisan 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
NALLIHAN SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 15.04.2021 10:00:00
Tamir Tarihi: 15.04.2021 14:00:00
Detay: ALİAĞA MAHALLESİ KATIRCI SOKAKTA MEYDANA GELEN Ø75 PVC DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDAKİ BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: ATATÜRK MAH, ALİAĞA MAH, HACIBEY MAH, YAZI MAH, NASUHPAŞA MAH
POLATLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 15.04.2021 08:30:00
Tamir Tarihi: 15.04.2021 15:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: ARIZA ONARIM TARİHİ: 15.04.2021 08:30 ARIZA BİTTİŞ TARİHİ: 15.04.2021 15:00 ARIZA DETAY: Polatlı İlçesi : Gazi Mahallesi Anıttepe Caddesi Üzerinde Oluşan 315 LİK Su Şebeke Hattındaki Arızadan Dolayı SU Kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı ) Özür Dileriz. ETKİLENEN YERLER: GAZİ MAHALLESİ ŞEHİTLİK ŞEHİTLİK MAHALESİ BİR KISMI MEHMET AKİF MAHALLESİ BİR KISMI
Etkilenen Yerler: GAZİ MAHALLESİ ŞEHİTLİK MAHALESİ BİR KISMI MEHMET AKİF MAHALLESİ BİR KISMI
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