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Su Kesintisi 15 Ocak 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 15 Ocak 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 15 Ocak Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 15 Ocak 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 15 Ocak 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 15 Ocak Ankara Su Kesintisi!

İşte 15 Ocak 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

15 Ocak 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

  • PURSAKLAR SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 15.01.2020 09:30:00
Tamir Tarihi: 15.01.2020 12:30:00
Detay: PURSAKLAR PEÇENEK MAHALLESI HACI BAYRAAM VELİ CADDESİ İÇERİSİNDE OLUŞAN İÇME SUYU ŞEBEKE ARIZASINDAN DOLAYI KESINTI YAPİLMİŞTİR
Etkilenen Yerler: PEÇENEK MAHALLESI BİR KISMI

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