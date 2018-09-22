Su Kesintisi 15 Ocak 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 15 Ocak 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 15 Ocak Ankara Su Kesintisi!
İşte 15 Ocak 2021 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
15 Ocak 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
KIZILCAHAMAM SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 15.01.2021 02:00:00
Tamir Tarihi: 15.01.2021 04:00:00
Detay: Karşıyaka Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde İçmesuyu Hattına Vana İmalatı Yapılacağından dolayı Su Kesintisi Yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Karşıyaka Mahallesi, Cumhuriyet ve Namık Kemal Caddeleri
SİNCAN SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 14.01.2021 15:15:00
Tamir Tarihi: 15.01.2021 08:00:00
Detay: TEMELLİ İSTİKLAL MAHALLESİ KENAN EVREN CD İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN Q300 LÜK ANA ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI PLANSIZ KESİNTİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: KENAN EVREN CADDESİ İLE ASKERİ HAVA ALANI BÖLGESİ
BEYPAZARI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 15.01.2021 09:40:00
Tamir Tarihi: 15.01.2021 12:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ RÜSTEMPAŞA MAHALLESİ ARKBAŞI SOKAKTA DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: RÜSTEMPAŞA MAHALLESİ ARKBAŞI SOKAK VE BİR KISMI
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