Su Kesintisi 15 Ocak 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 15 Ocak 2021 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 15 Ocak Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?