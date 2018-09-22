Su Kesintisi 15 Temmuz 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 15 Temmuz 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 15 Temmuz Ankara Su Kesintisi!
İşte 15 Temmuz 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
15 Temmuz 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ETİMESGUT PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 15.07.2020 07:00:00
Tamir Tarihi: 15.07.2020 16:00:00
Detay: Etimesgut İlçesi Türk Kızılay Caddesi içerisinde bulunan 500 lük içme suyu hattında oluşan arıza sebebi ile plansız su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Etiler Mahallesi,Havacılar Lojmanları,Karacılar Lojmanları (Bahçe kapı mahallesi Devlet Malzeme ofisi Erkunt Fabrikası Fen işleri Güvercinlik Ray kaynak Fabrikası Şaşmaz Sanayi Sitesi)
ÇUBUK PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 15.07.2020 09:50:00
Tamir Tarihi: 15.07.2020 12:00:00
Detay: çubuk yıldırımbeyazıt mahallesİ MUHABBET sokakta meydana gelen içme suyu şebeke arızası nedeni ile su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: Y.BEYAZIT MAHALLESİ EMİN CADDESİ DOLUNAY SOKAK SELÇUKLU SOKAK ŞAHİN SOKAK MUHABBET SOKAK VE BAĞLI SOKAKLAR
POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 15.07.2020 08:00:00
Tamir Tarihi: 15.07.2020 12:00:00
Detay: POLATLI ŞEHİTLİK MAH ELÇİBEY CADDESİNDE MEYDANA GELEN SU ARIZASINDAN DOLAYI KESİNTİ YAPILMİŞTIR.
Etkilenen Yerler: ŞEHİTLİK MAHALESİ BİR KISMI HACATEPE ÜNÜVERSİTE CİVARI
BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 15.07.2020 11:20:00
Tamir Tarihi: 15.07.2020 17:00:00
Detay: BEYPAZARI FASIL MAHALLESİ DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI FASIL MAHALLESİ Bİ KISMI
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