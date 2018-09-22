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Su Kesintisi 16 Ağustos 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 16 Ağustos 2020 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 16 Ağustos Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 16 Ağustos 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 16 Ağustos 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 16 Ağustos Ankara Su Kesintisi!

İşte 16 Ağustos 2020 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

16 Ağustos 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 16.08.2020 09:30:00
Tamir Tarihi: 16.08.2020 12:00:00
Detay: PLANSIZ : SU KESİNTİSİ: ARIZA ONARIM TARİHİ: 16.08.2020 09:30 ARIZA BİTİŞ TARİHİ: 16.08.2020 12:00 DETAY: POLATLI İLÇESİ: Şentepe mahallesi Mevlana caddesi caddesi üzerinde oluşan su şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır . ETKİLENECEK YERLER: ŞENTEPE MAHALLESİ BİR KISMI
Etkilenen Yerler: ŞENTEPE MAHALLESİ BİR KISMI

 

NALLIHAN PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 16.08.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 16.08.2020 13:00:00
Detay: 100. Yıl Mahallesi Kanarya Sokak’ta Yüklenici Firma Tarafından İmalatı Devam Eden Altyapı Yenileme Çalışması Esnasında PVC Ø 90 mm. İçmesuyu Dağıtım Şebeke Hattı Zarar Gördüğünden Dolayı, Plansız Su Kesintisi Yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: 100. Yıl Mh. ve Fatih Mh. (Tamamı) - Hacıbey Mh. ve Nasuhpaşa Mh. (Bir Kısmı)

 

YENİMAHALLE PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 16.08.2020 08:00:00
Tamir Tarihi: 16.08.2020 17:00:00
Detay: Yenimahalle İvedik Köy Mah.Hurdacılar Sanayi Sitesi İçi Su İnşaat Daire Başkanlığı tarafından Ø300 Duktil İçme Suyu Dağıtım Hattı Bağlantı Çalışması Nedeniyle Su Kesintisi Yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: İvedik Köy Mah.Hurdacılar san. sitesi

 

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