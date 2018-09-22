Su Kesintisi 16 Agustos 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 16 Ağustos 2021 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 16 Ağustos Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 16 Ağustos 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 16 Ağustos Ankara Su Kesintisi!

İşte 16 Ağustos 2021 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

16 Ağustos 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

Kalecik

Arıza Tarihi: 16.08.2021 08:00:00

Tamir Tarihi: 16.08.2021 12:00:00

Detay: Kalecik Yenidoğan Yeşilyurt mahallesi istasyon caddesi üzerinde bulunan ana iletim hattında Firma tarafından yapılan kanal çalışması sonucu oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır. Tahmini su verilme saati : 12.00

Etkilenen Yerler: Halilağa tabakhane mahallesi Ahikemal şenyurt mahallesi Cuma saray mahallesi Yenidoğan yeşilyurt mahallesi

Polatlı

Arıza Tarihi: 16.08.2021 08:30:00

Tamir Tarihi: 16.08.2021 16:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: ARIZA ONARIM TARİHİ: 16.08.2021 08:30 ARIZA BİTİŞ TARİHİ: 16.08.2021 15:00 ARIZA DETAY: Polatlı İlçesi Şentepe Mahallesi Nazenin Caddesi Üzerinde oluşan 350 lik Su Şebeke Hattındaki arızadan dolayı Su Kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz). ETKİLENEN YERLER: Şentepe Mahallesi Gülveren Mahallesi Esentepe mahallesi

Etkilenen Yerler: Şentepe Mahallesi Gülveren Mahallesi Esentepe mahallesi

Arıza Tarihi: 16.08.2021 09:30:00

Tamir Tarihi: 16.08.2021 12:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: ARIZA ONARIM TARİHİ: 16.08.2021 09:30 ARIZA BİTİŞ TARİHİ: 16.08.2021 12:00 ARIZA DETAY: Polatlı İlçesi Fatih Mahallesi Sanat Sokak Üzerinde oluşan Su Şebeke Hattındaki arızadan dolayı Su Kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz). ETKİLENEN YERLER: Fatih Mahallesi Bir kısmı

Etkilenen Yerler: Fatih Mahallesi Bir Kısmı

Altındağ

Arıza Tarihi: 16.08.2021 09:00:00

Tamir Tarihi: 16.08.2021 12:00:00

Detay: Altındağ ilçesi,Doğantepe mahallesi 1340.sokak ile 1344.sokak köşedeki içme suyu şebeke boru bağlantı çalışmasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Doğantepe mahallesinin bir kısmı

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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).

Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü

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