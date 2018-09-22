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Su Kesintisi 16 Aralık 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 16 Aralık 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 16 Aralık Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 16 Aralık 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 16 Aralık 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 16 Aralık Ankara Su Kesintisi!

İşte 16 Aralık 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

16 Aralık 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

GÜDÜL PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 16.12.2020 10:00:00
Tamir Tarihi: 16.12.2020 16:00:00
Detay: GÜDÜL ilçesi yukarı mahalle sağlık sokak ta meydana gelen dağıtım şebeke hattı arızasından dolayı Güdül ilçesi ve sapanlı mahallesine 10:00 16:00 saatleri arası su kesintisi uygulanacaktır.
Etkilenen Yerler: YUKARI MAHALLE AŞAĞI MAHALLE EMİRLER MAHALLESİ YENİ MAHALLE SAPANLI MAHALLESİ

 

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