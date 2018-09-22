Su Kesintisi 16 Aralık 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 16 Aralık 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 16 Aralık Ankara Su Kesintisi!
İşte 16 Aralık 2021 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
16 Aralık 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ÇUBUK
Arıza Tarihi: 16.12.2021 08:30:00
Tamir Tarihi: 16.12.2021 16:00:00
Detay: Arıza Tarihi: 16.12.2021 08:30 Tamir Tarihi: 16.12.2021 16:00 Detay: ÇUBUK İLÇESİ YAVUZ SELİM MAHALLESİ KIYMETOGLU CADDESİ ,NDE 400 LÜK DUKTIL BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: BARBAROS MAHALLESİ BİR KISMI VE ATATÜRK MAHALLESİ BİR KISMI
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 16.12.2021 09:40:00
Tamir Tarihi: 16.12.2021 16:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ MİLLİ EĞEMENLİK CADDESİNDE DAĞITIM ŞEBEKE HATTİNDA OLUSAN ARİZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPİLMİSTİR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ KURTULUŞ BEYTEPE SOKAK VE BİR KISMI
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