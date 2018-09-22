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Su Kesintisi 16 Ekim 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 16 Ekim 2020 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 16 Ekim Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 16 Ekim 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 16 Ekim 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 16 Ekim Ankara Su Kesintisi!

İşte 16 Ekim 2020 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

16 Ekim 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 11.10.2020 23:00:00
Tamir Tarihi: 16.10.2020 11:00:00
Detay: PLANLI SU KESİNTİSİ : POLATLI YA SU TEMİN EDEN YÜZÜKBAŞI ANA İLETİM HATTINDA SIK SIK ARIZALAR OLUŞMASINDAN DOLAYI HAT ÜZERİNDE REHABİLİTASYON ÇALIŞMALARI YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: ŞENTEPE MAH.ESENTEPE MAH.GÜLVEREN MAH.İSTİKLAL MAH.YENİ MAH.CUMHURİYET MAH.ZAFER MAH.KURTULUŞ MAH.FATİH MAHALLESİ.GAZİ MAH.ŞEHİTLİK MAH.ÇAMLICA MAH.MEHMETAKİF MAH.KARAPINAR MAH.BASRI MAH.KARACAAHMET MAH.KIRANHARMAN MAH.SAZLAR MAH.GENÇALİ MAH.ÖMERLER MAH.BEYLİKKÖPRÜ MAH.KARAİLYAS MAH.İĞCİLER MAH.ESKİPOLATLI MAH.KARAHAMZALI MAH.GÜMÜŞYAKA MAH.KOCAHACILI MAHALLELERİNİN TAMAMI

 

ELMADAĞ PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 15.10.2020 15:30:00
Tamir Tarihi: 16.10.2020 20:00:00
Detay: PLANSIZ KESİNTİ : ELMADAĞ İLÇESİ HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER MAH.MENDERES BULVARI ÜZERİNDEKİ 160 LIK HDEP BORUDAKİ ARIZADAN DOLAYI 15:30-24:00 SAATLERİ ARASINDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER MAH.BİR KISMI

 

KEÇİÖREN PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 16.10.2020 09:40:00
Tamir Tarihi: 16.10.2020 13:00:00
Detay: karakaya mh. sümbül sk. içerisinde kanalizasyon alt yapı çalışması esnasında 110 polietilen ana iletim borusuda arıza oluşmuştur
Etkilenen Yerler: kafkaslar-karakaya mh.

 

SİNCAN PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 16.10.2020 09:50:00
Tamir Tarihi: 16.10.2020 13:30:00
Detay: CUMHURİYET MAHALLESİ ANKARA CADDESİ İÇERİSİNDE MAYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: CUMHURİYET MAHALLESİ GAZİ MAHALLESİ İSTİKLAL MAHALLESİ

 

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