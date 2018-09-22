Su Kesintisi 16 Eylül 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 16 Eylül 2021 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 16 Eylül Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 16 Eylül 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 16 Eylül Ankara Su Kesintisi!

İşte 16 Eylül 2021 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

16 Eylül 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

Altındağ

Arıza Tarihi: 15.09.2021 23:00:00

Tamir Tarihi: 16.09.2021 23:00:00

Detay: PLANLI SU KESİNTİSİ---Tesisler daire başkanlığı tarafından yürütülmekte olan Altındağ ile Mamak ilçelerini beslemekte olan P10-P11.ile Hüseyingazi terfi istasyonlarında Elektrik ve Mekanik işlerinde Kapasite artırımı yapılacaktır. Söz konusu işlerin Elektrik ve Mekanik işleri Şube Müdürlüğü ekiplerince ve Uhdesinde çalışan firma tarafından yapılacaktır. 15.09.2021 Çarşamba günü saat 23.00 da başlayıp 16.09.2021 Perşembe günü saat 23.00 da bitirilmesi ön görülmektedir. Belirtilen gün ve saatler arasında su kesintisi yaşanacaktır.

Etkilenen Yerler: Doğantepe Mahallesi, Battalgazi Mahallesi,Başpınar Mahallesi,Feridun Çelik Mahallesi,Beşikkaya Mahallesi,Karapürçek Mahallesi,Kavaklı Mahallesi,Tatlar Mahallesi,Solfasol Mahallesi

Beypazarı

Arıza Tarihi: 15.09.2021 11:00:00

Tamir Tarihi: 15.09.2021 18:00:00

Detay: BEYPAZARI İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ AVLU BOSTANLAR SOKAKTA YENİ HAT BAĞLANTISI SEBEBİYLE MAHALLENİN SULARI SAAT 18:00 KADAR KESİLMİŞTİR

Etkilenen Yerler: KURTULUŞ MAHALLESİ AVLU BOSTANLAR SOKAK

Mamak

Arıza Tarihi: 15.09.2021 23:00:00

Tamir Tarihi: 16.09.2021 23:00:00

Detay: Planlı Su Kesintisi ---Tesisler daire başkanlığı tarafından yürütülmekte olan Altındağ ile Mamak ilçelerini beslemekte olan P10.P11.ile Hüseyingazi terfi istasyonlarında Elektrik ve Mekanik işlerinde Kapasite artırımı yapılacaktır. Söz konusu işlerin Elektrik ve Mekanik işleri Şube Müdürlüğü ekiplerince ve Uhdesinde çalışan firma tarafından yapılacaktır. 15.09.2021 Çarşamba günü saat 23.00 da başlayıp 16.09.2021 Perşembe günü saat 23.00 da bitirilmesi ön görülmektedir. Belirtilen gün ve saatler arasında su kesintisi yaşanacaktır.

Etkilenen Yerler: Bostancık. Ekin.Başak.Karaağaç. Derbent. Araplar.Dostlar.Tepecik.Köstence. mahallelerin tamamı ile Altıağaç. Hüseyingazi. Harman.Büyük kayaş.Ortaköy. Gökçeyurt mahallelerin üst kotları

Güdül

Arıza Tarihi: 16.09.2021 10:00:00

Tamir Tarihi: 16.09.2021 12:00:00

Detay: GÜDÜL İLÇESİ ÇAĞA MAHALLESİ KÜME EVLER İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN DAĞITIM SEBEKE HATTI BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR

Etkilenen Yerler: ÇAĞA MAHALLESİ TAMAMI

Polatlı

Arıza Tarihi: 16.09.2021 09:00:00

Tamir Tarihi: 16.09.2021 13:00:00

Detay: Polatlı İlçesi : Zafer Mahallesi Adnan Menderes Caddesi Üzerinde oluşan Su Şebeke Hattındaki arızadan dolayı Su Kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).

Etkilenen Yerler: Zafer Mahallesi Bir Bölümü ve Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü

Arıza Tarihi: 16.09.2021 08:30:00

Tamir Tarihi: 16.09.2021 17:00:00

Detay: Polatlı İlçesi : Fatih Mahallesi Zemzem Sokak Üzerinde Firmanın sebebiyet verdiği Su Şebeke Hattındaki arızadan dolayı Su Kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).

Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesi Bir Bölümü ve Fatih Mahallesi Bir Bölümü

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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).

Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü

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