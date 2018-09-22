Su Kesintisi 16 Haziran 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 16 Haziran 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 16 Haziran Ankara Su Kesintisi!
İşte 16 Haziran 2020 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
16 Haziran 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 16.06.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 16.06.2020 14:00:00
Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ: 16.06.2020.09:00 ARIZA BİTİŞ TARİHİ: 16.06.2020.14:00 PLANSIZ SU KESİNTİSİ: POLATLI ŞEHİTLİK MAHALLESİ KUMRU SOKAK NO 10 ÖNÜNDE BULUNAN DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: ŞEHİTLİK MAHALLESİ TAMAMI
ÇUBUK PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 16.06.2020 08:30:00
Tamir Tarihi: 16.06.2020 12:00:00
Detay: Çubuk İlçesi Dumlupınar Mahallesinde oluşan 75'lik PVC boru arızası nedeniyle saat 12:00'a kadar su kesintisi yaşanacaktır.
Etkilenen Yerler: Dumlupınar Mahallesi
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