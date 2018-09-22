Su Kesintisi 16 Kasım 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 16 Kasım 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 16 Kasım Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 16 Kasım 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 16 Kasım Ankara Su Kesintisi!

İşte 16 Kasım 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

16 Kasım 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

KEÇİÖREN

Arıza Tarihi: 16.11.2021 09:10:00

Tamir Tarihi: 16.11.2021 11:00:00

Detay: Keçiören ilçesi, kanuni mahallesi 845 sokak içinde Q100 lük ductil hatta arızadan dolayı su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: kanuni mahalleleri Kesinti süresi: 11:00'a kadar

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 16.11.2021 10:00:00

Tamir Tarihi: 16.11.2021 15:00:00

Detay: Gölbaşı ilçesi İncek mahallesi posta caddesinde Q 100 ductil hattaki bransman bağlantısı nedeniyle 16/11/2021 saat 09:45 ile 15:00 arasında su kesintisi yapılacak

Etkilenen Yerler: İncek mahallesi.

POLATLI

Arıza Tarihi: 16.11.2021 10:15:00

Tamir Tarihi: 16.11.2021 17:00:00

Detay: MEHMETAKİF MAHALLESİ SARIYER CADDESİNDE OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR

Etkilenen Yerler: ŞEHİTLİK MAH,MEHMETAKİF MAH,GAZİ MAH VE ÇAMLICA MAHALLESİNİN TAMAMI

SİNCAN

Arıza Tarihi: 16.11.2021 09:55:00

Tamir Tarihi: 16.11.2021 18:00:00

Detay: Saraycık mahallesi Aluç Ali Paşa Bulv. da Su İnşaat Dairesi Başkanlığı uhdesindeki firmanın çalışma esnasında meydana gelen içme suyu dağıtım şebeke hat arızası nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır

Etkilenen Yerler: Saraycık Mah.. ( Aluç Ali Paşa Bulv. 1601 CD. 1607 CD. 1608 CD. 1609 CD. 1610 CD.1611 CD. 1612 CD. )

ÇAMLIDERE

Arıza Tarihi: 16.11.2021 10:45:00

Tamir Tarihi: 16.11.2021 15:00:00

Detay: Beyler Mahallesi Mehmet Bahattin Dinçmen Caddesi çap=80 PİK Boruda oluşan içmesuyu arızası nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Merkez Mahalleler alt kotları

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 15.11.2021 13:30:00

Tamir Tarihi: 15.11.2021 16:00:00

Detay: CUBUK İLCESİ MUHSİN YAZICIOGLU MAHALLESİ SANCAK SOKAKDA MEYDANA GELEN 100 LÜK PVC BORU ARIZASI NEDENİYLE SAAT 16:00 KADAR SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR

Etkilenen Yerler: MUHSİN YAZICIOGLU MAHALLESİ BEŞPARMAK CADDESİ,ALEM 1 SOKAK,SANCAK 5 SOKAK,ANA YURT 4 SOKAK, ALEM 2 SOKAK,YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ İBNİ SİNA CADDESİ,KUŞAK SOKAK, ONURLU 8 SOKAK,ESMA SOKAK,

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 15.11.2021 08:30:00

Tamir Tarihi: 16.11.2021 07:00:00

Detay: Mustafa Kemal mahallesi 2141 sokak içerisinde meydana gelen 100 ductil boru arızasından dolayı

Etkilenen Yerler: 2142,2141,2142,2139,2131, 2157 Sokaklara su verilemeyektir

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 16.11.2021 09:00:00

Tamir Tarihi: 16.11.2021 14:00:00

Detay: Gölbaşı ilçesi ballık pınar mahallesi Haymana yolu üzerinde ki Q 280 PE borudaki arıza nedeniyle 16/11/2021 saat 09:00 ile 14:00 arasında su kesintisi yapılacak.

Etkilenen Yerler: Mogan Sevgi çiçeği ile çalı kuşu siteleri.

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 16.11.2021 09:00:00

Tamir Tarihi: 16.11.2021 12:00:00

Detay: BEYPAZARI BAŞAĞAÇ MAHALLESİ YAVUZ SULTAN SELİM SOKAK TA DAĞITIM ŞEBEKE HATTİNDA OLUSAN ARİZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPİLMİSTİR

Etkilenen Yerler: BEYPAZARI BAŞAĞAÇ MAHALLESİ YAVUZ SULTAN SELİM SOKAK VE BİR KISMI

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