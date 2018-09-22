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Su Kesintisi 16 Mart 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 16 Mart 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 16 Mart Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 16 Mart 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 16 Mart 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 16 Mart Ankara Su Kesintisi!

İşte 16 Mart 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

16 Mart 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 16.03.2020 10:00:00
Tamir Tarihi: 16.03.2020 12:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: POLATLI GÜLVEREN MAHALLESİ MEZBAHANE MEVKİ DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: GÜLVEREN MAHALLESİ MEZBAHANE CİVARI

 

MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 16.03.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 16.03.2020 13:00:00
Detay: Mamak ilçesi Şahintepe mahallesi P15 pompa istasyonunda Su inşaat daire başkanlığı tarafından yapılacak olan yeni trafo yenileme ve kablo bağlantısı yapılacağından Bedaş tarafından planlı enerji kesintisinden dolayı 16.03.2020 Pazartesi günü saat 09.00 ile 13.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır..
Etkilenen Yerler: Şahintepe. Şirintepe. Fahrikorutürk. Cengizhan. Duralialıç. General Zeki Doğan. Mutlu. Kutlu. Zirvekent. Yakupabdal. Ege. Akşemsettin. Misket. ve Boğaziçi mahallesi nin üst kotları na su verilemeyecektir.

 

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