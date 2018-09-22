Su Kesintisi 16 Mart 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 16 Mart 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 16 Mart Ankara Su Kesintisi!
İşte 16 Mart 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
16 Mart 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ÇANKAYA SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 16.03.2021 08:20:00
Tamir Tarihi: 16.03.2021 14:00:00
Detay: ÇANKAYA İLÇESİ ALACAATLI MAHALLESİ 5030.SOKAK İÇERİSİNDE OLUŞAN İLETİM HATTI HASARINDAN KAYNAKLI ONARIM ÇALIŞMASI NEDENİ İLE KESİNTİ YAŞANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: ÇANKAYA İLÇESİ ALACAATLI MAHALLESİ GENELİ, BATI BİRLİK KONUTLARI, CEM VİLLALARI, 5030.SOKAK KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR
MAMAK SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 16.03.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 16.03.2021 13:00:00
Detay: Mamak ilçesi Gülveren mahallesi 69 sokak içinde Q100 lük duktil boru içmesuyu şebeke hattında oluşan boru arızasından dolayı 13.00a kadar su verilemeyecektir
Etkilenen Yerler: Gülveren mahallesi nin üst kotları ile Hürel mahallesi'nin üst kotları
BEYPAZARI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 16.03.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 16.03.2021 13:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ HACIKARA MAHALLESİ PRF.DR.GAZİ YAŞARGİL SOKAK TA DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ HACIKARA MAHALLESİ PRF.DR. GAZİ YAŞARGİL SOKAK VE BİR KISMI
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