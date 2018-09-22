Su Kesintisi 16 Mayıs 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 16 Mayıs 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 16 Mayıs Ankara Su Kesintisi!
İşte 16 Mayıs 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
16 Mayıs 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 16.05.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 16.05.2021 12:00:00
Detay: POLATLI İLÇESİ ÇAMLICA MAHALLESİ KOCATEPE CADDESİNDE YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMADA ASKİ DAĞITIM ŞEBEKESİNE VERDİĞİ ZARARDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: GAZİ MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ-ÇAMLICA MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
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