Su Kesintisi 16 Nisan 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 16 Nisan 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 16 Nisan Ankara Su Kesintisi!
İşte 16 Nisan 2020 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
16 Nisan 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
BALA PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 15.04.2020 16:30:00
Tamir Tarihi: 15.04.2020 19:30:00
Detay: Şebeke hattında oluşan arıza nedeni ile su kesintisi yapılmaktadır
Etkilenen Yerler: Bala Kesikköprü Mahallesi Tamamı
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