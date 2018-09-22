Su Kesintisi 16 Nisan 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 16 Nisan 2021 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 16 Nisan Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?