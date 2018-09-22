  • BIST 1.408
  • Altın 459,041
  • Dolar 8,0946
  • Euro 9,6823
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 7 °C
»

Su Kesintisi 16 Nisan 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 16 Nisan 2021 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 16 Nisan Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 16 Nisan 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 16 Nisan 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 16 Nisan Ankara Su Kesintisi!

İşte 16 Nisan 2021 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

16 Nisan 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 15.04.2021 23:15:00
Tamir Tarihi: 16.04.2021 15:00:00
Detay: Üniversiteliler mahallesi BİLKENT 1598 sokak içerisinde 160 PE boru arızasından dolayı
Etkilenen Yerler: Üniversiteler Mahallesi BİLKENT park sitesi ÖSYM, YÖK ve üst kotları

 

PURSAKLAR SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 16.04.2021 09:35:00
Tamir Tarihi: 16.04.2021 11:35:00
Detay: Pursaklar ilçesi, Fatih Mahallesi Belediye caddesi içinde meydana gelen Kanal inşaat Dairesi bünyesinde çalışan yüklenici firma MEK GRUP tarafından 225’lik pvc içme suyu şebeke hattına zarar vermesinden dolayı kesinti yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: belediye caddesi bir kısmi etkilenecektir.

 

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

ank-baraj-2021.jpg

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 7
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Ramazan ve Çocuk16 Nisan 2021 Cuma 04:04
  • Tacettin Dergâhı İmamı Sedat Çavuşoğlu İlksayfaya konuştu "Tek Maksat Aç Kalmak Değil"16 Nisan 2021 Cuma 03:01
  • Oruç Yalnız Allah İçindir16 Nisan 2021 Cuma 02:02
  • 3 bin yardım kolisi daha dağıtılacak16 Nisan 2021 Cuma 01:03
  • Türkiye’de en fazla koronavirüs vakası hangi gün görüldü? Türkiye'nin koronavirüs geçmişi…15 Nisan 2021 Perşembe 20:18
  • Türkiye aşı haritası 15 Nisan 202115 Nisan 2021 Perşembe 09:50
  • Uzman Diyetisyen Zıraplı, oruç tutanlar için önemli önerilerde bulundu15 Nisan 2021 Perşembe 05:05
  • Pandemi Nereye Gidiyor?15 Nisan 2021 Perşembe 04:04
  • ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı açıkladı "Mobilya Fiyatları Artabilir"15 Nisan 2021 Perşembe 03:03
  • Ramazan Ayı Sağlıklı Geçsin15 Nisan 2021 Perşembe 02:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti