Su Kesintisi 16 Nisan 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 16 Nisan 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 16 Nisan Ankara Su Kesintisi!
İşte 16 Nisan 2021 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
16 Nisan 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ÇANKAYA SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 15.04.2021 23:15:00
Tamir Tarihi: 16.04.2021 15:00:00
Detay: Üniversiteliler mahallesi BİLKENT 1598 sokak içerisinde 160 PE boru arızasından dolayı
Etkilenen Yerler: Üniversiteler Mahallesi BİLKENT park sitesi ÖSYM, YÖK ve üst kotları
PURSAKLAR SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 16.04.2021 09:35:00
Tamir Tarihi: 16.04.2021 11:35:00
Detay: Pursaklar ilçesi, Fatih Mahallesi Belediye caddesi içinde meydana gelen Kanal inşaat Dairesi bünyesinde çalışan yüklenici firma MEK GRUP tarafından 225’lik pvc içme suyu şebeke hattına zarar vermesinden dolayı kesinti yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: belediye caddesi bir kısmi etkilenecektir.
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