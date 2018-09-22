Su Kesintisi 16 Ocak 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 16 Ocak 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 16 Ocak Ankara Su Kesintisi!
İşte 16 Ocak 2020 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
16 Ocak 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
- YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 16.01.2020 09:15:00
Tamir Tarihi: 16.01.2020 12:05:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ KARDELEN MAHALLESİ 2026 CADDE ARI KOVANI 3 SİTESİ İÇERİSİNDEKİ SU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: ARI KOVANI 3 SİTESİ.
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