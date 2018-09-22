Su Kesintisi 16 Temmuz 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 16 Temmuz 2019 Ankara su kesintisi, ASKİ sular ne zaman gelecek? Ankara sular ne zaman gelecek? İşte 16 Temmuz 2019 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
16 Temmuz 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri
- KAZAN su kesintisi
Arıza Tarihi: 16.07.2019 10:00:00
Tamir Tarihi: 16.07.2019 14:00:00
Detay: Kahramankazan Yıldırım Beyazıt Mahallesinde arıza sebebiyle su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Kebirtepe Sok. ve Dinçer Cad.
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