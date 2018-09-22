Su Kesintisi 17 Ağustos 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 17 Ağustos 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 17 Ağustos Ankara Su Kesintisi!
İşte 17 Ağustos 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
17 Ağustos 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ÇANKAYA PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 17.08.2020 10:00:00
Tamir Tarihi: 17.08.2020 16:00:00
Detay: Çankaya ilçesi Kırkkonaklar Mahallesi ve Büyükesat Mahallesinde yapılacak içme suyu şebeke hattı çalışması nedeni ile 17.08.2020 Pazartesi günü 10.00 - 16.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Kırkkonaklar Mahallesi, Boztepe Mahallesi, Bademlidere Mahallesi, Mercan Sokak
ÇAMLIDERE PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 17.08.2020 08:55:00
Tamir Tarihi: 17.08.2020 12:00:00
Detay: Çamlıdere İlçesi, Beyler Mahallesi Kalender Sokak 90 lık PVC İçme Suyu Şebeke Hattı arızasından Dolayı Su Kesintisi Yaşanmaktadır
Etkilenen Yerler: Beyler Mahallesi-Yaylar Mahallesi
BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 17.08.2020 08:30:00
Tamir Tarihi: 17.08.2020 10:30:00
Detay: BEYPAZARI KURTULUŞ MAHALLESİ MİLLİ EGEMENLİK CADDESİ NDE YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN KAZI ÇALIŞMASI ESNASINDA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINA VERMİŞ OLDUĞU ZARARDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI KURTULUŞ MAHALLESİ Bİ KISMI
İLGİLİ HABERLER
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.