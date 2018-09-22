Su Kesintisi 17 Agustos 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 17 Ağustos 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 17 Ağustos Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 17 Ağustos 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 17 Ağustos Ankara Su Kesintisi!

İşte 17 Ağustos 2021 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

17 Ağustos 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

Gölbaşı

Arıza Tarihi: 17.08.2021 10:00:00

Tamir Tarihi: 17.08.2021 12:00:00

Detay: Gölbaşı ilçesi bahçelievler mahallesi 71 caddede @ 100 ductil hattaki arıza nedeniyle 17/08/2021 saat 10:00 ile 12:00 arasında su kesintisi yapılacak.

Etkilenen Yerler: Bahçelievler mahallesinin bir kısmı.

Arıza Tarihi: 17.08.2021 09:00:00

Tamir Tarihi: 17.08.2021 14:00:00

Detay: Gölbaşı ilçesi kızılcaşar mahallesi 1161 sokakta ki bransman bağlantısı nedeniyle 17/08/2021 saat 09:00 ile 14:00 arasında su kesintisi yapılacak.

Etkilenen Yerler: Kızılcaşar mahallesi

Elmadağ

Arıza Tarihi: 17.08.2021 09:55:00

Tamir Tarihi: 17.08.2021 16:30:00

Detay: ELMADAĞ İLÇESİ YEŞİLDERE FATİH MAH SARIBORU SOKAKTA MÜTAYİT FİRMA KURUMUMUZA AİT 75 LİK PVC BORUYA HASAR VERMİŞTİR.BU SEBEPTEN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.

Etkilenen Yerler: YEŞİLDERE MH.

Arıza Tarihi: 17.08.2021 09:50:00

Tamir Tarihi: 17.08.2021 17:30:00

Detay: ELMADAĞ İLÇESİ YENİMAHALLE DE İÇME SUYU HATTI DÖŞEMESİ YAPILDIĞINDAN DOLAYI TEDBİR AMAÇLI PLANLI OLARAK SU KESİNTİSİ YAPILMAKDIR.

Etkilenen Yerler: YENİMAHALLE.MH.

Polatlı

Arıza Tarihi: 16.08.2021 23:55:00

Tamir Tarihi: 17.08.2021 13:00:00

Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ: 16.08.2021 23:55 ARIZA BİTİŞ TARİHİ :17.08.2021 10:00 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ :GÜLVEREN MAHALLESİ YUNUS EMRE CADDESİNDE OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. ETKİLENECEK YERLER:GÜLVEREN MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ

Etkilenen Yerler: GÜLVEREN MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ

Arıza Tarihi: 17.08.2021 09:45:00

Tamir Tarihi: 17.08.2021 13:00:00

Detay: Esentepe Mahallesi Stadyum Caddesi Üzerinde oluşan Su Şebeke Hattındaki arızadan dolayı Su Kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).

Etkilenen Yerler: Esentepe ve Gülveren Mahallesi Bir Bölümü

Kalecik

Arıza Tarihi: 17.08.2021 08:00:00

Tamir Tarihi: 17.08.2021 12:00:00

Detay: Kalecik Yenidoğan Yeşilyurt mahallesi üzerinde bulunan kuyu iletim hattında oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır. Tahmini su verilme saati : 12.00

Etkilenen Yerler: Halilağa tabakhane mahallesi Ahikemal şenyurt mahallesi Cuma saray mahallesi Yenidoğan yeşilyurt mahallesi

Çamlıdere

Arıza Tarihi: 17.08.2021 09:30:00

Tamir Tarihi: 17.08.2021 15:00:00

Detay: Merkez 500 m3 su deposu dolum aşamasında olduğundan dolayı üst kademeden su almakta olan aboneler saat 15:00 a kadar su alamayacaktır.

Etkilenen Yerler: Kayabaşı Mahallesi, Beyler Mahallesi, Yahyalar Mahallesi, Yayalar Mahallesi,

Sincan

Arıza Tarihi: 16.08.2021 17:00:00

Tamir Tarihi: 17.08.2021 17:00:00

Detay: Temelli Alagöz mahallesi E-90 karayolu yanı 225 lik hat bağlantı çalışması nedeni ile planlı su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Alagöz küme evleri - E-90 Karayolu üzeri

Mamak

Arıza Tarihi: 17.08.2021 09:00:00

Tamir Tarihi: 17.08.2021 14:30:00

Detay: Mamak ilçesi Kutludüğün mahallesi 2245 sokak içinde ani olarak oluşan Q110 hdpe boru arızasından dolayı 14.30 a kadar su kesintisi yapılmıştır

Etkilenen Yerler: 2245sokak ve yüksek kotlar

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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).

Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü

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