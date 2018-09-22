Su Kesintisi 17 Aralık 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 17 Aralık 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 17 Aralık Ankara Su Kesintisi!
İşte 17 Aralık 2021 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
17 Aralık 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
AYAŞ
Arıza Tarihi: 17.12.2021 10:00:00
Tamir Tarihi: 17.12.2021 17:00:00
Detay: Ayaş bölge genelinde Enerjisa ekiplerince yapılacak olana enerji kesintisinden kaynaklı su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Hacırecep,Hacımemi,Dervişimam,Emine Tevfika Ayaşlı,Şeyh Muhittin,Camiatik,Ömeroğlu,Ilıca,Sinanlı,Oltan,İlhan ve Bayram mahalleleri
SEREFLIKOÇHISAR
Arıza Tarihi: 16.12.2021 11:00:00
Tamir Tarihi: 16.12.2021 11:10:00
Detay: Dağıtım şebeke hattındaki arıza nedeniyle 2 saatlik su kesintisi olacaktır.
Etkilenen Yerler: Hürriyet Mahallesi
POLATLI
Arıza Tarihi: 16.12.2021 14:30:00
Tamir Tarihi: 16.12.2021 17:00:00
Detay: FATİH MAHALLESİ GORDİON CADDESİNDE OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR
Etkilenen Yerler: FATİH MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
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