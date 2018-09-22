  • BIST 2.372,98
  • Altın 930.83363
  • Dolar 16.1411
  • Euro 18.3074
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 3 °C
»

Su Kesintisi 17 Aralık 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 17 Aralık 2021 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 17 Aralık Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 17 Aralık 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 17 Aralık 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 17 Aralık Ankara Su Kesintisi!

İşte 17 Aralık 2021 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

17 Aralık 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

AYAŞ

Arıza Tarihi: 17.12.2021 10:00:00
Tamir Tarihi: 17.12.2021 17:00:00
Detay: Ayaş bölge genelinde Enerjisa ekiplerince yapılacak olana enerji kesintisinden kaynaklı su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Hacırecep,Hacımemi,Dervişimam,Emine Tevfika Ayaşlı,Şeyh Muhittin,Camiatik,Ömeroğlu,Ilıca,Sinanlı,Oltan,İlhan ve Bayram mahalleleri

SEREFLIKOÇHISAR

Arıza Tarihi: 16.12.2021 11:00:00
Tamir Tarihi: 16.12.2021 11:10:00
Detay: Dağıtım şebeke hattındaki arıza nedeniyle 2 saatlik su kesintisi olacaktır.
Etkilenen Yerler: Hürriyet Mahallesi

POLATLI

Arıza Tarihi: 16.12.2021 14:30:00
Tamir Tarihi: 16.12.2021 17:00:00
Detay: FATİH MAHALLESİ GORDİON CADDESİNDE OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR
Etkilenen Yerler: FATİH MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ

İLGİLİ HABERLER

Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKİ

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

ank-baraj-2021.jpg

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 7
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Elektrik Kesintisi 16 Aralık 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ16 Aralık 2021 Perşembe 12:32
  • Türk mutfağı tehlikede16 Aralık 2021 Perşembe 00:14
  • Mamak’tan Tek Binişlik Ulaşım Talebi 16 Aralık 2021 Perşembe 00:13
  • Başkanlar Çok Dertli16 Aralık 2021 Perşembe 00:12
  • Mamak’ta yaşayan Irak Türkmeni aile yetkililerden yardım bekliyor15 Aralık 2021 Çarşamba 00:13
  • Eras Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Aslan, yüz yüze eğitimin olmazsa olmaz olduğunu söyledi15 Aralık 2021 Çarşamba 00:12
  • Başkent’te hava sıcaklıkları eksiyi gördü14 Aralık 2021 Salı 00:07
  • Şampiyona KIR-DER’den Plaket14 Aralık 2021 Salı 00:06
  • Beypazarı’nda kayaların zarar vermesi sonucunda boşaltılan ev sahiplerinin bekleyişi sürüyor14 Aralık 2021 Salı 00:05
  • Yapracık TOKİ’de görevli 4 kapıcı sendikalı oldukları için işten atıldılar13 Aralık 2021 Pazartesi 00:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti