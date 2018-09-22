Su Kesintisi 17 Aralık 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 17 Aralık 2021 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 17 Aralık Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?