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Su Kesintisi 17 Ekim 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 17 Ekim 2019 Perşembe Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler...
Su Kesintisi 17 Ekim 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 17 Ekim 2019 Ankara su kesintisi!

İşte 17 Ekim 2019 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

17 Ekim 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

  • PURSAKLAR su kesintisi

Arıza Tarihi: 17.10.2019 09:35:00
Tamir Tarihi: 17.10.2019 11:30:00
Detay: Pursaklar ilçesi Saray Fatih Mahallesi Cengizhan Sokak içerisinde oluşan Şebeke arızasından dolayı Su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Saray Fatih Mahallesinin bir kısmı

  • NALLIHAN su kesintisi

Arıza Tarihi: 7.09.2019 14:00:00
Tamir Tarihi: 17.10.2019 17:00:00
Detay: Nallıhan ilçesi Çiller mahallesi sondaj kuyusu çökmesi nedeniyle su verilememektedir
Etkilenen Yerler: Çiller mahallesi

  • YENİMAHALLE su kesintisi

Arıza Tarihi: 17.10.2019 10:00:00
Tamir Tarihi: 17.10.2019 16:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ BURÇ MAH.681 SK İÇERİSİNDEKİ Ø200 LÜK DUKTIL BORU DEPLASE ÇALIŞMASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: BURÇ MAH,AVCILAR MAH,KALETEPE MAH,KAYALAR MAH,BARIŞTEPE MAH.

  • POLATLI su kesintisi

Arıza Tarihi: 17.10.2019 08:35:00
Tamir Tarihi: 17.10.2019 13:00:00
Detay: MEHMET AKİF MAHALLESİ OKAN SOKAK TA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: MEHMET AKİF MAHALLESİ

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