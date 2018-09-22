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Su Kesintisi 17 Eylül 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 17 Eylül 2020 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 17 Eylül Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 17 Eylül 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 17 Eylül 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 17 Eylül Ankara Su Kesintisi!

İşte 17 Eylül 2020 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

17 Eylül 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 17.09.2020 09:30:00
Tamir Tarihi: 17.09.2020 12:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: ARIZA ONARIM TARİHİ: 17.09 .2020 09:30 ARIZA BİTTİŞ TARİHİ: 17.09.2020 12:00 ARIZA DETAY: POLATLI İLÇESİ: Cumhuriyet Mahallesi Sümbül Sokkak Üzerinde Oluşan Su Şebekeke Hattında Oluşan Arızadan Dolayı Su Kesintisi Uygulanmaktadır.Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz ETKİLELEN YERLER: Cumhuriyet Mahallesi Tamamı.
Etkilenen Yerler: Cumhuriyet Mahallesi Tamamı.

 

KEÇİÖREN PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 17.09.2020 08:00:00
Tamir Tarihi: 17.09.2020 22:00:00
Detay: Keçiören ilçesi Bağlum mahallesin de yeni döşenen Q700 mm çapındaki ductil iletim hattına, Bağlum bulvarı üzerinde bulunan Q250 mm çapındaki ductil içme suyu hattına 2 adet bağlantı yapılacaktır. 17.09.2020 perşembe günü saat 08:00 - 22:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.
Etkilenen Yerler: Kanuni - Atapark - Ufuktepe mahallelerinin bir kısmı

 

NALLIHAN PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 17.09.2020 07:20:00
Tamir Tarihi: 17.09.2020 12:00:00
Detay: Nallıhan İlçesi Hacıbey mahallesi Yeni Sanayii Caddesi 2.Sokakta meydana gelen 90 lık PCV Dağıtım Şebeke Hattı arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Hacıbey Mahallesi-Nasuhpaşa Mahallesi-Aliağa Mahallesi-Yazı Mahallesi-Atatürk Mahallesi.

 

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