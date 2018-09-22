Su Kesintisi 17 Eylül 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 17 Eylül 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 17 Eylül Ankara Su Kesintisi!
İşte 17 Eylül 2021 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
17 Eylül 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
Keçiören
Arıza Tarihi: 17.09.2021 10:10:00
Tamir Tarihi: 17.09.2021 12:30:00
Detay: GÜÇLÜKAYA MAHALLESİ İÇÖZ DERESİ SOKAK İÇERİSİNDE ŞEBEKE HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: GÜÖLÜKAYA MAHALLESİ VE CİVARI
Nallıhan
Arıza Tarihi: 17.09.2021 09:15:00
Tamir Tarihi: 17.09.2021 12:00:00
Detay: Nallıhan İlçesi Çayırhan Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu caddesinde meydana gelen İçme suyu temiz su şebeke hattı arızası (75-pvc boru) nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Muhsin Yazıcıoğlu caddesi-İnönü caddesi
Ayaş
Arıza Tarihi: 17.09.2021 09:05:00
Tamir Tarihi: 17.09.2021 14:00:00
Detay: Ayaş Mahkeme mahallesi Demirel caddesi içerisinde (Değirmen başı) mevkinde ilgili firma tarafından yapılan içme suyu Ana iletim hattı imalatı esnasında 180 lik içme suyu Ana iletim hattı borusuna zarar vermesi nedeni su kesintisi uygulanacaktır.
Etkilenen Yerler: Ayaş Mahkeme, Cuma ve Hocasinan mahallleri.
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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü
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