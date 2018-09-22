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Su Kesintisi 17 Haziran 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 17 Haziran 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 17 Haziran Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 17 Haziran 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 17 Haziran 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 17 Haziran Ankara Su Kesintisi!

İşte 17 Haziran 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

17 Haziran 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

NALLIHAN PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 16.06.2020 12:20:00
Tamir Tarihi: 17.06.2020 13:00:00
Detay: NALLIHAN İLÇESİ SOĞUKKUYU MAHALLESİ İÇMESUYU YG HATTINA YILDIRIM DÜŞMESİNDEN DOLAYI YG TRAFOSU YANMIŞ OLUP, TRAFO DEĞİŞİM SÜRESİNCE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: SOĞUKKUYU MH. (TAMAMI)

 

AKYURT PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 17.06.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 17.06.2020 13:00:00
Detay: GALABA MH BULUT SK İÇİNDE DOĞAL GAZ ÇALIŞMASI YAPILIRKEN ANA SU BORUSUNA ZARAR VERDİKLERİNDEN DOLAYI ARIZA GİDERİLİNCEYE KADAR SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: GALABA MH VE CİVARI

 

PURSAKLAR PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 17.06.2020 07:00:00
Tamir Tarihi: 17.06.2020 10:00:00
Detay: Pursaklar ilçesi Fatih mahallesi Arif Nazım sokak üzerinde meydana gelen içme suyu şebeke hattındaki arıza nedeni ile 17.06.2020 günü saat 10:00'a kadar su kesintisi yapılmaktadır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Fatih Mahallesi

 

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