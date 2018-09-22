Su Kesintisi 17 Haziran 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 17 Haziran 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 17 Haziran Ankara Su Kesintisi!
İşte 17 Haziran 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
17 Haziran 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 17.06.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 17.06.2021 12:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ SARAYBOSNA CADDESİNDE ŞEBEKE ŞEBEKE HATTINDA ÇALIŞMADAN DOLAYI SULAR SAAT 12:00 YE KADAR KESİLMİŞTİR.
Etkilenen Yerler: AYVAŞIK MAHALLESİ SARAYBOSNA CADDESİNDE
ÇUBUK
Arıza Tarihi: 17.06.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 17.06.2021 12:00:00
Detay: ÇUBUK İLÇESİ YILDIRIM BEYAZIT MAH YÜKLENİCİ FİRMA PVC BORUYA ZARA VERDİĞİNDEN SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: MUHSİN YAZICIOĞLU MAH BEŞPARMAK CAD VE BAĞLI SOKAKLAR
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 17.06.2021 10:00:00
Tamir Tarihi: 17.06.2021 15:00:00
Detay: Yenimahalle Ostim osb 1148 sok içi pe100_ø110 içme suyu dagitim hattinda oluşan ariza calişmasi nedeniyle su kesintisi yapilmiştir.
Etkilenen Yerler: Ostim osb 1148 sok içi
MAMAK
Arıza Tarihi: 17.06.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 17.06.2021 18:00:00
Detay: Mamak ilçesi çağlayan mahallesi Tıp fakültesi caddesi içinde Su inşaat daire başkanlığı tarafından yapımı devam eden Q1400 Çelik boru hattı ana iletim hattına engel teşkil eden Q 125 lik duktil boru içmesuyu şebeke hattı 17.06.2021 Perşembe günü saat 18.00 a kadar su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Çağlayan ile Misket mahallelerin alt kotları
NALLIHAN
Arıza Tarihi: 17.06.2021 10:20:00
Tamir Tarihi: 17.06.2021 14:00:00
Detay: ALİAĞA MAHALLESİ KUYU SOKAKTA MEYDANA GELEN Ø90 PVC BORU HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: ALİAĞA MAH, ATATÜRK MAH, YAZI MAH, NASUHPAŞA MAH, HACIBEY MAH
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