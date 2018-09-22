Su Kesintisi 17 Kasım 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 17 Kasım 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 17 Kasım Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 17 Kasım 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 17 Kasım Ankara Su Kesintisi!

İşte 17 Kasım 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

17 Kasım 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 17.11.2021 09:00:00

Tamir Tarihi: 17.11.2021 12:00:00

Detay: Pursaklar İlçesi,Yunus Emre Mahallesi Atatürk Caddesi içerisinde Pursaklar Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğü ekiplerince deplasesi yapılmakta olan İçme Suyu İletim Hattı Ø350 Duktil boru bağlantı çalışması nedeniyle 3 saat kesinti yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Karacaören-Sanayi Sitesi ve Civarı Akyurt-Otonomi ve civarı

POLATLI

Arıza Tarihi: 17.11.2021 09:30:00

Tamir Tarihi: 17.11.2021 13:00:00

Detay: GÜLVEREN MAHALLESİ TORUN SOKAKTA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR

Etkilenen Yerler: GÜLVEREN MAHALESİ BİR BÖLÜMÜ

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 17.11.2021 08:00:00

Tamir Tarihi: 17.11.2021 15:00:00

Detay: Dodurga mahallesi 5088 cadde ile 3381 cadde köşe Q100'lük vana arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Dodurga mahallesi, Yaşam kent mahallesi, Alaca atlı mahallesi ve çevresi.

POLATLI

Arıza Tarihi: 17.11.2021 10:45:00

Tamir Tarihi: 17.11.2021 15:00:00

Detay: İSTİKLAL MAHALLESİ ATAÇ SOKAK TA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR

Etkilenen Yerler: İSTİKLAL MAHALLESİ TAMAMI,YENİ MAH. BİR BÖLÜMÜ

ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 17.11.2021 10:40:00

Tamir Tarihi: 17.11.2021 17:30:00

Detay: ELMADAĞ İLÇESİ.İSMETPAŞA.MAH.ŞIK.SOKAK MÜTAİT FİRMA KANALİZASYON ÇALIŞMASI YAPARKEN KURUMUMUZA AİT 90 LIK PVC.BORUDAKİ ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.

Etkilenen Yerler: İSMETPAŞA.MH.YENİCE.MH.YENİPINAR.MH

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 15.11.2021 08:30:00

Tamir Tarihi: 17.11.2021 11:30:00

Detay: Mustafa Kemal mahallesi 2141 sokak içerisinde meydana gelen 100 ductil boru arızasından dolayı

Etkilenen Yerler: 2142,2141,2142,2139,2131, 2157 Sokaklara su verilemeyektir

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