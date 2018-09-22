Su Kesintisi 17 Mart 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 17 Mart 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 17 Mart Ankara Su Kesintisi!
İşte 17 Mart 2020 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
17 Mart 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ÇANKAYA SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 17.03.2020 09:35:00
Tamir Tarihi: 17.03.2020 14:00:00
Detay: KIRKKONAKLAR MAHALLESİ 329 CADDE İÇERİSİNDE ANİ OLUŞAN TEMİZ SU BORUSU ARIZASINDAN KAYNAKLI SU KESİNTİSİ YAŞANMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: KIRKKONAKLAR MAHALLESİ VE CİVARI
POLATLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 17.03.2020 10:00:00
Tamir Tarihi: 17.03.2020 12:00:00
Detay: POLATLI İLÇESİ GÜLVEREN MAHALLESİ YUNUSEMRE CADDESİ ÜZERİNDE MEYDANA GELEN DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: GÜLVEREN MAHALLESİ BİR KISMI
ÇUBUK SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 17.03.2020 08:50:00
Tamir Tarihi: 17.03.2020 12:00:00
Detay: ÇUBUK ATATÜRK MAHALLESİ YEŞERTİ CADDESİNDE MEYDANA GELEN 110'LUK PVC BORU ARIZASI NEDENİ SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR
Etkilenen Yerler: ATATÜRK MAHALLESİ YEŞERTİ CADDESİ VE BAĞLI SOKAKLAR
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