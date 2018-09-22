Su Kesintisi 17 Mart 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 17 Mart 2020 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 17 Mart Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?