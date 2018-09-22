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Su Kesintisi 17 Mayıs 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 17 Mayıs 2020 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 17 Mayıs Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 17 Mayıs 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 17 Mayıs 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 17 Mayıs Ankara Su Kesintisi!

İşte 17 Mayıs 2020 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

17 Mayıs 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

NALLIHAN PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 17.05.2020 09:15:00
Tamir Tarihi: 17.05.2020 13:15:00
Detay: NALLIHAN İLÇESİ FATİH MAHALLESİ ERGENEKON CADDESİ’NDE ALT YAPI KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İMALATI YAPAN YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN Ø90 MM. PVC DAĞITIM ŞEBEKE HATTI PATLATILDIĞINDAN DOLAYI İÇMESUYU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: FATİH MH. (TAMAMI)

 

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