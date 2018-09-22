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Su Kesintisi 17 Nisan 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 17 Nisan 2020 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 17 Nisan Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 17 Nisan 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 17 Nisan 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 17 Nisan Ankara Su Kesintisi!

İşte 17 Nisan 2020 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

17 Nisan 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 16.04.2020 21:00:00
Tamir Tarihi: 16.04.2020 23:55:00
Detay: POLATLI İLÇESİ FATİH MAHALLESİ GORDİON CADDESİNDE MEYDANA GELEN 150'LİK DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: FATİH MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ

 

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